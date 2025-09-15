ŽESTOKE KRITIKE
Nikola Mažar: Oporba je danas dotaknula dno. Ostala je u 1945.
N1 Hrvatska
|
15. ruj. 2025. 20:21
| N1 INFO
|
0komentara
Nikola Mažar (HDZ) komentirao je našem Hrvoju Krešiću Aktualno prijepodne u Hrvatskom saboru i koliko je (ne)zadovoljan onime što se moglo tamo čuti i vidjeti.
Oglas
Teme
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
SK
|
prije 26 min.
Najnovije
Oglas
Oglas