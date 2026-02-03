Od zajedništva do ratne simbolike: Kako je doček sportaša izgledao 1998., a kako danas?

U godinama kada je slika možda bila tehnički lošija, slavlje je bilo čišće od političkih poruka. Na trgovima su se pjevale pjesme koje su povezivale, a ne razdvajale. Doček brončanih nogometaša 1998. godine obilježile su “Mare i Kate”, “Djevojka sa sela” i “Sedam gora i sedam mora” – pjesme koje su tada prirodno pratile sportski uspjeh i slavlje naroda.