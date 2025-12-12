SDP-ova zastupnica za N1: Dižemo ustavnu tužbu zbog Bačićevih zakona

Gradonačelnica Supetra i saborska zastupnica SDP-a Ivana Marković u Pregledu dana je našem Hrvoju Krešiću komentirala donošenje tzv. Bačićevih zakona i kako će se oporba pripremiti na glasanje o njima, zakazano za ponedjeljak, 15. prosinca.

Podijeli

Oglas