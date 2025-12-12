Oglas

IVANA MARKOVIĆ

SDP-ova zastupnica za N1: Dižemo ustavnu tužbu zbog Bačićevih zakona

author
N1 Hrvatska
|
12. pro. 2025. 19:39

Gradonačelnica Supetra i saborska zastupnica SDP-a Ivana Marković u Pregledu dana je našem Hrvoju Krešiću komentirala donošenje tzv. Bačićevih zakona i kako će se oporba pripremiti na glasanje o njima, zakazano za ponedjeljak, 15. prosinca.

Oglas

Teme
Branko Bačić Ivana Marković N1 Info N1TV SDP VIDEO video

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ