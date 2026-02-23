brojni problemi u sustavu
Što je dočekalo ministra Ružića prvi radni dan?
Andrej Dimitrijević
|
23. velj. 2026. 20:53
| N1 INFO
|
0komentara
Već prvog radnog dana novog ministra rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, Alena Ružića, dočekalo je niz otvorenih i teških optužbi djelatnika sustava socijalne skrbi.
Oglas
Teme
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
SK
|
prije 4 min.
Najnovije
Tehnologija
|
prije 0 min.|
Pregled dana
Oglas
Oglas