PREDSJEDNICA SINDIKATA

Tanja Leontić objasnila zašto je istupila: Ne možemo još dugo nositi teret na svojim leđima

Katarina Plantak
16. sij. 2026. 21:46

Sindikat KBC-a Zagreb upozorio je da se hitni prijem na Rebru nalazi pred kolapsom zbog loše organizacije i preopterećenosti osoblja, što rukovodeći odbacuju. Više o tome je našoj Katarini Plantak rekla predsjednica sindikata KBC-a Zagreb Tanja Leontić.

