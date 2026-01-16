PREDSJEDNICA SINDIKATA
Tanja Leontić objasnila zašto je istupila: Ne možemo još dugo nositi teret na svojim leđima
Katarina Plantak
16. sij. 2026. 21:46
| N1 INFO
Sindikat KBC-a Zagreb upozorio je da se hitni prijem na Rebru nalazi pred kolapsom zbog loše organizacije i preopterećenosti osoblja, što rukovodeći odbacuju. Više o tome je našoj Katarini Plantak rekla predsjednica sindikata KBC-a Zagreb Tanja Leontić.
