Traumatolog za N1: Dan je kaotičan, što manje izlazite van

Zagrebačka traumatologija je primila čak 104 pacijenta u jednom danu, što je puno veći broj od prosjeka, a s čim su pacijenti dolazili i što se događa, saznala je naša Maja Štrbac u razgovoru sa specijalizantom traumatologije Tinom Karakašem.
