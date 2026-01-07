Oglas

OPREZNO ZBOG POLEDICE!

Traumatolog za N1: Dan je kaotičan, što manje izlazite van

author
N1 Info
|
07. sij. 2026. 20:39

Zagrebačka traumatologija je primila čak 104 pacijenta u jednom danu, što je puno veći broj od prosjeka, a s čim su pacijenti dolazili i što se događa, saznala je naša Maja Štrbac u razgovoru sa specijalizantom traumatologije Tinom Karakašem.

Oglas

Teme
N1 info N1TV VIDEO video

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ