"OZBILJAN PROBLEM"
Zmajlović o sanaciji otpada: Gubimo vrijeme, Vladin pristup je u potpunosti promašen
N1 Hrvatska
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18. ruj. 2026. 12:44
| N1 INFO
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SPD-ovac Mihael Zmajlović upozorava na situaciju u Gospiću. Nije stvar histerije, nego ozbiljnom problemu, kaže. "Ni smjena kompletne uprave Fonda i ministrice neće izbrisati ovaj kompletno promašen pristup, svi su znali o čemu se ovdje radi", jasan je Zmajlović koji zahtjeva i da se prestane baviti "peglanjem imidža Vlade".
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