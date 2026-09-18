Prvi izbori za Dumu od invazije na Ukrajinu: Jedinoj stranci koja traži prekid vatre zabranjena lista

Rusija tako od svojih građana traži da podrže invaziju, dok im istodobno sustavno uskraćuje bilo kakvu legalnu mogućnost da na nacionalnoj razini glasuju protiv nje. Situaciju za Kremlj dodatno kompliciraju ukrajinski napadi duboko unutar ruskog teritorija, zbog kojih se posljedice rata sve snažnije osjećaju i u samoj Rusiji. Napadi paraliziraju rafinerije nafte, izazivaju nestašice goriva i ruše privid da svakodnevni život u Rusiji može ostati izoliran od događaja na bojištu, piše Kyiv Post.