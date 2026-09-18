Rusija bira zastupnike
Prvi izbori za Dumu od invazije na Ukrajinu: Jedinoj stranci koja traži prekid vatre zabranjena lista
Glasanje na prvim izborima za rusku Državnu dumu od početka sveobuhvatne invazije na Ukrajinu počelo je 18. rujna.
Glasanje na prvim izborima za rusku Državnu dumu od početka sveobuhvatne invazije na Ukrajinu počelo je 18. rujna.
Ruski predsjednik Vladimir Putin izbore je izričito predstavio kao nacionalnu demonstraciju jedinstva i nepokolebljive potpore ratnim naporima. Međutim, jedinoj registriranoj stranci u zemlji koja otvoreno vodi kampanju protiv rata zabranjeno je sudjelovanje na izborima po nacionalnim stranačkim listama.
Rusija tako od svojih građana traži da podrže invaziju, dok im istodobno sustavno uskraćuje bilo kakvu legalnu mogućnost da na nacionalnoj razini glasuju protiv nje. Situaciju za Kremlj dodatno kompliciraju ukrajinski napadi duboko unutar ruskog teritorija, zbog kojih se posljedice rata sve snažnije osjećaju i u samoj Rusiji. Napadi paraliziraju rafinerije nafte, izazivaju nestašice goriva i ruše privid da svakodnevni život u Rusiji može ostati izoliran od događaja na bojištu, piše Kyiv Post.
Što Rusi biraju?
Rusi biraju 450 zastupnika Državne dume na mandat od pet godina. Polovica zastupnika bira se putem stranačkih lista, a druga polovica u jednomandatnim izbornim jedinicama.
Putinovoj stranci Ujedinjena Rusija potrebno je 300 mandata kako bi zadržala ustavnu dvotrećinsku većinu, odnosno upravo onoliko koliko joj je potrebno za izmjenu ustava bez glasova manjinskih stranaka. Moskva je odbila pozvati promatrače Organizacije za europsku sigurnost i suradnju (OESS).
Putinov predsjednički mandat nije predmet ovih izbora, niti će oni rezultirati parlamentarnom oporbom koja bi bila sposobna okončati rat.
Duma ipak ostaje iznimno važna: odobrava vojne proračune, ratne poreze i mobilizacijske mjere te donosi sve veći broj represivnih zakona. Parlament koji podržava vlast Kremlju omogućuje nesmetanu zakonodavnu potporu za dugotrajan rat iscrpljivanja.
Zašto je isključenje Jabloka važno?
Ruski Vrhovni sud 10. kolovoza poništio je registraciju nacionalne stranačke liste Jabloka nakon tužbe prokremaljske stranke Rodina. Sud se pozvao na navodne nepravilnosti u financiranju kampanje i navodne prijetnje ruskom „teritorijalnom integritetu“.
Iako se nekoliko kandidata Jabloka još može natjecati u pojedinim jednomandatnim izbornim jedinicama, ruski birači ne mogu na nacionalnoj razini glasati za stranačku listu koja zagovara prekid vatre.
Jabloko nije predstavljao ozbiljnu prijetnju preuzimanju vlasti – u dosadašnjem sazivu Dume nije imao nijednog zastupnika. Njegova je važnost bila prije svega simbolična: nudio je legalan i službeno priznat način izražavanja protivljenja ratu.
Društvenim mrežama proširile su se snimke mladih Rusa koji su, na pitanje kako namjeravaju glasati, pokazivali jabuke – riječ „jabloko“ na ruskom znači „jabuka“. Istaknuti oporbeni političari u egzilu, među kojima su Julija Navaljna, Ilja Jašin i Vladimir Kara-Murza, pozvali su svoje pristaše da podrže stranku.
Kako je Kyiv Post ranije pisao, činjenica da se Jabloko protivi ratu ne znači automatski da njegovi čelnici zastupaju interese Ukrajine. Ruska liberalna oporba ima složenu i kontroverznu povijest stavova o Krimu, ruskom imperijalizmu i odgovornosti države za invaziju. Međutim, zabranom čak i takve oprezne oporbe izbori su ostali bez posljednje legalne antiratne opcije.
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