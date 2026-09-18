FINTECH U FOKUSU
Igor Kranjčec za N1 otkrio što očekivati od ovogodišnjeg festivala Finance.Weekend
N1 Hrvatska
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18. ruj. 2026. 12:30
| Novi dan
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Organizator festivala Finance.Weekend Igor Kranjčec je kod Hrvoja Krešića u Novom danu govorio o tome što očekivati ove godine na tom velikom događaju.
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