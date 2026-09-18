VOJNI ANALITIČAR
Goran Redžepović: Sadašnje stanje HRM-a ne odgovara vrsti, razini i obliku prijetnji i ugroza
N1 Hrvatska
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18. ruj. 2026. 12:22
| Novi dan
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Sigurnosni i vojni analitičar te kolumnist portala Telegram Goran Redžepović gostovao je kod našeg Hrvoja Krešića u Novom danu, gdje je komentirao Hrvatsku ratnu mornaricu, čija se 35. obljetnica osnivanja danas obilježava.
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