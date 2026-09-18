Knapić o ilegalnom otpadu: Učinjeni su veliki propusti, to moramo priznati

"Moj stav je usuglašen s mjesnim odborom, malo mi je žao da to nisu spomenuli na prosvjedu. Radi se o tome da je načelnik općine, tj. ja, sve radio u skladu s dogovorom s mjesnim odborom. Smatram da je neprimjereno prozivati načelnika za neke stvari koje su usklađene s njima. Laički objašnjeno; bez prostornog plana ne bismo mogli omogućiti Holcimu drugu lokaciju gdje bi oni mogli - napominjem, mogli - napraviti studiju utjecaja na okoliš. Ako ta studija pokaže da je sve u redu, može proći, ako se pokaže da nije sve u redu, mi ćemo stopirati sve", kaže Leo Knapić.