načelnik općine Raša
Knapić o ilegalnom otpadu: Učinjeni su veliki propusti, to moramo priznati
Gost naše Nine Kljenak u N1 studiju uživo bio je Leo Knapić, načelnik općine Raša. Komentirali su prosvjed u Labinštini zbog najavljenog uvoza otpada iz Gospića.
Više stotina građana Labinštine poručilo je u utorak poslijepodne na prosvjedu u Raši kako građani tog dijela Istre ne žele da se otpad s ilegalnog odlagališta u Gospiću zbrine u cementari Holcim u Koromačnu, jer se time "otvara put za daljnje pošiljke smrti".
„Bez prostornog plana ne bismo mogli omogućiti Holcimu drugu lokaciju“
"Moj stav je usuglašen s mjesnim odborom, malo mi je žao da to nisu spomenuli na prosvjedu. Radi se o tome da je načelnik općine, tj. ja, sve radio u skladu s dogovorom s mjesnim odborom. Smatram da je neprimjereno prozivati načelnika za neke stvari koje su usklađene s njima. Laički objašnjeno; bez prostornog plana ne bismo mogli omogućiti Holcimu drugu lokaciju gdje bi oni mogli - napominjem, mogli - napraviti studiju utjecaja na okoliš. Ako ta studija pokaže da je sve u redu, može proći, ako se pokaže da nije sve u redu, mi ćemo stopirati sve", kaže Leo Knapić.
Dodao je kako je on kao načelnik suglasan s prosvjednicima.
„Načelno smo suglasni s prosvjednicima“
"Što se tiče prosvjeda, načelno smo svi suglasni: ne znamo što je u tim balama, načelno smo protiv. Župan, čelnici drugih općina i ja bili smo u Holcimu i tražili da taj otpad ne preuzmu, ali oni su nam rekli da oni to moraju napraviti.
Što mi sve želimo? Želimo monitoring, želimo prijavljivati nepravilnosti u spaljivanju, što se tiče nas - stojimo rame uz rame mjesnom odboru. Prosvjed je kulminirao zbog više stvari. Jedni su došli zbog izmjene prostornog plana, drugi zbog spalionice, treći zbog Gospića, četvrti zbog CO2...", dodao je.
Napominje kao u cijeloj priči i dalje postoji puno nepoznanica te da je za nju doznao iz medija.
"Ima puno nepoznanica. Prostornim planom želimo samo odrediti lokaciju, time ne bismo dali zeleno svjetlo. Taj prostorni plan mora biti usklađen sa županijskim prostornim planom.
„Premijer me nazvao pola sata nakon slanja dopisa“
Spomenuo je kako ga je Andrej Plenković nazvao nakon slanja dopisa.
"Mene je isto kao i vas u medijima dočekala izjava premijera da će otpad ići u Našice i Koromačnu. Ja sam reagirao slanjem dopisa premijeru. Pola sata nakon slanja dopisa, premijer me nazvao i rekao sve što je već rekao u medijima, da se ne radi o opasnom otpadu. Izrazio sam malu skepsu, ali i napomenuo veliku skepsu građana općine i šire. Rekao sam da ne želimo opasni i medicinski otpad. Iznenadila me premijerova brzina, ali sam poslije pročitao da je isto tako nazvao gradonačelnika Našica."
Otkrio je i detalje poziva s premijerom.
"Premijer me uputio na Ministarstvo okoliša, ali mi nismo stajali na mjestu, pokušali smo nagovoriti Holcim da ne uzmu taj otpad, ali oni su nas uvjerili da će sve napraviti, da će na izvoru i na ulazu u tvornicu vršiti ispitivanja bilo što bilo što iz kamiona ide u peć", kaže.
Općina traži neovisnog stručnjaka i kontrolu uzoraka
"Mi tražimo neovisnog stručnjaka s naše strane s kojim ćemo analizirati određene uzorke i provjerili kamione i dio vreća, nemoguće je sve provjeriti. Ali ako vrijednosti na dimnjaku u realnom vremenu pokažu da nešto nije u redu, treba sve zaustaviti", dodaje.
Pa ipak, tvrdi da su njegove ruke velikim dijelom "zavezane" te da građani od njega očekuju previše.
„Ljudi od mene traže da budem Superman“
"Ruke jednog malog načelnika vezane su; s jedne strane je Holcim, s druge Vlada RH. Poluge moći imaju i ljudi, načelnik je ograničen. Ljudi od mene traže da budem Superman, da pomičem brda i doline. Tu ih moram razočarati; načelnik radi sve što je u njegovoj moći, u okviru zakona. Podržavamo ono što je rečeno na skupu, zdravlje je na prvom mjestu.
Nadzor ipak radi inspektorat, tu su učinjeni veliki propusti, to moramo priznati. Treba to složiti na najbolji mogući način", kaže Knapić.
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