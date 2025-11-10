robert barić
Hoće li Pokrovsk pasti? Rusi plaćaju ogromnu cijenu, Ukrajinci im neutralizirali taktiku
N1 Hrvatska
|
10. stu. 2025. 13:34
|
0komentara
Gost Ivana Hrstića u N1 studiju uživo bio je vojni analitičar Robert Barić. Razgovarali su o ratu u Ukrajini: trenutnom stanju na bojišnici, (neminovnom?) padu Pokrovska i ruskim operacijskim planovima za zimu i proljeće.
Oglas
Teme
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
SK
|
prije 52 min.
SK
|
prije 27 min.
Najnovije
Oglas
Oglas