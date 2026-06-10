gradonačelnik oroslavlja
Šimunić tvrdi da ga žele ušutkati: "Svi računi našeg grada javno su dostupni i transparentni, neću stati!"
Policija je jutros, na temelju naloga USKOK-a, započela pretragu doma i ureda gradonačelnika Oroslavja Viktora Šimunića. Iako to nije službeno potvrđeno navodno se dokazne radnje provode na temelju kaznenih prijava koje su protiv Šimunića podnesene zbog navodnih kaznenih djela pri organiziranju manifestacija Ljetne pozornice i Adventa u Oroslavju.
Policija je izuzela dokumentaciju, računala te njegov mobitel kao i mobitele njegovih roditelja - s kojima Viktor Šimunić živi.
On, za sada, nije uhićen. Tvrdi kako mu je u akciji oduzeta sva informatička oprema na kojoj su bile kompromitirajuće informacije o sportskim savezima koje on istražuje već dulje vrijeme i smatra kako mu je policija poslana upravo zbog njegovog iznošenja 'istine o financiranju saveza' u javnost. Iz USKOK-a to negiraju no oporbi je ipak sumnjiv tajming ove akcije.
U obiteljsku kuću u Oroslavju u kojoj s roditeljima živi gradonačelnik tog grada Viktor Šimunić jutros je ušla policija. Djelatnici su izuzeli dokumentaciju, računala, Šimunićev mobitel - ali i mobitele njegovih roditelja.
"Mama, koja je bolesna i treba nalaze iz bolnice - njoj uzmu mobitel! Pa zašto? Stvaraju stres. Zbog čega? Što su roditelji krivi?", kazao je gradonačelnik Oroslavlja.
USKOK je navodno djelovao na temelju kaznenih prijava koje su protiv Šimunića ranije podigli lokalni vijećnici SDP-a i HDZ-a jer sumnjaju da je unaprijed dogovorio unosne poslove s dvojicom poznanika i poduzetnika pri organiziranju manifestacija Ljetne pozornice i Adventa u tom gradu. Zbog toga je pretraga naložena i kod šefice lokalne turističke zajednice ali i navodno kod pročelnice Grada.
"Neću stati"
"Svi računi našeg grada javno su dostupni i transparentni. Za svaku manifestaciju koja završi ja jedini u Hrvatskoj, usudio bih se reći, pokažem koliko je što koštalo. Sve možete vidjeti na mojim profilima", dodao je Šimunić.
Šimunić tvrdi kako ga se ovime želi uplašiti jer već mjesecima otkriva istinu o financiranju sportskih saveza. Podsjeća i kako je o izvidima protiv njega ranije i pisao tjednik Nacional.
"Bilo je od prvog dana u medijima. Prije je došlo iz medija nego što sam ja bilo što saznao. Dakle, to je indikativno. Isto tako je indikativno da mi je danas pokupljena sva informatička oprema na kojoj su bile kompromitirajuće informacije o sportskim savezima. Ali neću stati!", kaže Šimunić.
Predsjednik MOST-a Nikola Grmoja kaže kako ne zna previše o ovom slučaju ali i da ne vjeruje previše DORH-u.
Ne možete vi se boriti protiv onih koji imaju političku moć i koji kontroliraju DORH ako niste apsolutno čisti. Ja se nadam da je gospodin Šimunić, načelnik općine Oroslavja, čist ako je već ušao u tu bitku.
Sporan tajming?
Zastupnica Anka Mrak Taritaš kaže kako joj je sumnjiv tajming dokaznih radnji USKOK-a.
"Sad odjedanput se ukazuje i na njega. Dakle, pokazatelj je s druge strane - svi su isti, svi su zablaćeni. A s druge strane nekako mi je tajming vrlo sporan. Trebalo bi znati točno o čemu je riječ i ako je tu bilo osnove da ide USKOK onda stvar treba provesti do kraja a ne ostaviti na pola ili na trećini."
Ministar i potpredsjednik Vlade, Branko Bačić, kaže kako nije dobro ocjenjivati rad DORH-a na temelju toga kada se rade pretresi ili nekoga uhićuje.
"Ni na vama ni na meni nije suditi kad je vrijeme za borbu protiv korupcije. Uvijek, neovisno o vremenu, neovisno o tajmingu, treba provoditi sve mjere kako bi se suzbio kriminal ili korupcija u Republici Hrvatskoj."
Iz USKOK-a poručuju kako je teza o povezivanju današnjeg postupanja prema Šimuniću s njegovom recentnom istraživačkom aktivnosti u poslovanju sportskih saveza apsolutno neistinita i pokušaj diskreditacije.
Valja naglasiti kako su građani prve informacije o sumnji u nezakonite aktivnosti koje su rezultirale višemilijunskom štetom u jednom sportskom savezu primili upravo od tijela kaznenog progona, USKOK-a i policije, u ožujku 2026. na dan uhićenja i pokretanja istrage protiv odgovornih osoba u tom savezu.
Stoga su potpuno neosnovane i neutemeljene konotacije kojima bi se službeno postupanje tijela kaznenog progona u nekom od sportskih saveza ili s javnim objavama pojedinaca o mogućim nepravilnostima u sportskim savezima, povezivalo s današnjim postupanjem.
Šimunić, koji za sada nije uhićen, kaže kako je ovo tek početak borbe za demokraciju i da je iza njega jedino narod koji ga je tu postavio i koji ga jedini može i maknuti.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare