"Sad odjedanput se ukazuje i na njega. Dakle, pokazatelj je s druge strane - svi su isti, svi su zablaćeni. A s druge strane nekako mi je tajming vrlo sporan. Trebalo bi znati točno o čemu je riječ i ako je tu bilo osnove da ide USKOK onda stvar treba provesti do kraja a ne ostaviti na pola ili na trećini."