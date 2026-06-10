Znanstvenica s Ruđera: "Nastavimo li ovim putem, Jadran neće izgledati kao nekad"

"Ako bih baš morala bih izdvojiti, sigurno bi to bilo kretanje želatinoznog planktona, tj. meduza, rebraša, itd. Zašto? Zato što je njih jako teško determinirati, jako teško pratiti. Za njih ne postoje nekakve standardizirane metode gdje vi možete doći do njihove rasprostranjenosti s običnim, klasičnim znanstvenim istraživanjem. Tako da tu bi nam puno pomoglo. A drugo koje definitivno smatram da i nama znanstvenicima su nova vrata, a to su invazivne vrste. Znači, čim građani primijete nešto što oni sami nikad nisu vidjeli u moru, ako nam dojave, mi možemo vidjeti da li se samo možda radi o nečemu što je već standardno u Jadranu i udomaćeno ili o nekoj invazivnoj vrsti. Tako da možda bih te dvije izdvojila u cijeloj toj priči."