Oglas

pod snažnim je pritiskom

Vučić najavio ostavku i izbore: "Neću reći narodu da sam skratio mandat"

author
Hina
|
10. lip. 2026. 20:46
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više
Aleksandar Vucic
ELVIS BARUKCIC / AFP

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u srijedu kako uskoro planira podnijeti ostavku i da razmišlja o kandidaturi za premijera.

Oglas

Aleksandar Vučić, kojemu drugi mandat istječe u svibnju iduće godine, pod snažnim je pritiskom da podnese ostavku uslijed višemjesečnih protuvladinih prosvjeda.

Istodobno, iz njegove se vladajuće Srpske napredne stranke čuju prijedlozi da političku karijeru nastavi kao premijer, s obzirom da se po ustavu ne može treći put kandidirati za predsjednika države.

Upitan planira li podnijeti ostavku za tri do četiri mjeseca, Vučić je na Radio Beogradu rekao "možda i ranije" i da o kandidaturi za premijera razmišlja svakog dana.

"I pri tome neću reći narodu da sam skratio mandat, nego 'podnio sam ostavku'", rekao je Vučić i najavio "važan sastanak" unutar vladajuće SNS-a, stranke s čijeg je čela formalno odstupio u svibnju 2023.

Dodao je i da će "izbori biti za nekoliko mjeseci" i da je to tehničko pitanje.

"Izbori će biti za tri, četiri mjeseca. Neće biti ni u srpnju, ni u kolovozu, a hoće li tada biti raspisani, to je druga stvar", rekao je Vučić. 

Teme
aleksandar vučić izvanredni izbori ostavka ostavka vučića premijer srbije premijerska funkcija prijevremeni izbori srbija srpska napredna stranka
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ