bivši predsjednik
Josipović: Prigovarali su mi - kakva ustaška zmija, to su gluposti - sad je jasno o čemu sam govorio
Nina Kljenak
|
10. velj. 2026. 18:26
|
0komentara
Ivo Josipović, bivši predsjednik Republike gostovao je u N1 studiju uživo i u opširnom intervjuu s Ninom Kljenak komentirao atmosferu u društvu, stanje u politici i pravosuđu. Referirao se i na preporuke Vijeća za suočavanje s posljedicama vladavine nedemokratskih režima i kako je to, po njegovom mišljenju, utjecalo na pravosuđe i društvene te političke procese.
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
SK
|
prije 23 min.
Najnovije
Oglas
Oglas