Oglas

bivši predsjednik

Josipović: Prigovarali su mi - kakva ustaška zmija, to su gluposti - sad je jasno o čemu sam govorio

author
Nina Kljenak
|
10. velj. 2026. 18:26

Ivo Josipović, bivši predsjednik Republike gostovao je u N1 studiju uživo i u opširnom intervjuu s Ninom Kljenak komentirao atmosferu u društvu, stanje u politici i pravosuđu. Referirao se i na preporuke Vijeća za suočavanje s posljedicama vladavine nedemokratskih režima i kako je to, po njegovom mišljenju, utjecalo na pravosuđe i društvene te političke procese.

Oglas

Teme
Ivo Josipović Josipović na N1 N1 Studio uživo N1 tv Nina Kljenak VIDEO video

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ