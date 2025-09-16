Oglas

Komunikacijska stručnjakinja

Kišiček o aktualcu: Čudim se zastupnicima SDP-a...

author
N1 Hrvatska
|
16. ruj. 2025. 14:35

Gabrijela Kišiček, komunikacijska stručnjakinja, bila je gošća N1 Studija uživo kod Hrvoja Krešića gdje je komentirala komunikaciju na jučerašnjoj sjednici u Saboru i premijera Plenkovića koji je, smatra, izgubio kontrolu na pitanju o Gazi kojeg je postavila Ivana Kekin.

