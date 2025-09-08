Oglas

analiza siGURNOSNIH UGROZA

Letica: Ova žarišta na Zapadnom Balkanu bi Rusija mogla iskoristiti

N1 Hrvatska
08. ruj. 2025. 14:43

Bivši voditelj službe u SOA-i Ante Letica uključio se u N1 Studio uživo. S našim Tihomirom Ladišićem komentirao je pokušaj upada bivšeg vojnog djelatnika na Pantovčak kao i generalno stanje sigurnosti, ali i sigurnosnih ugroza u državi i regiji.

Ante Letica

