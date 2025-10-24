Oglas

ZAKON o obrani

Lugarić: Ako će ročnici koristiti prednost pri zapošljavanju, za 10 godina nećemo imati žena u državnoj upravi

N1 Info
24. lis. 2025. 14:06

Saborska zastupnica Marija Lugarić (SDP) bila je gošća N1 Studija uživo kod Nine Kljenak gdje je komentirala Zakon o obrani, ali se prvo osvrnula na problem femicida i činimo li kao društvo i sustav dovoljno da se nasilje prevenira i da se žrtvama omogući sve potrebno.

