ZAKON o obrani
Lugarić: Ako će ročnici koristiti prednost pri zapošljavanju, za 10 godina nećemo imati žena u državnoj upravi
N1 Info
|
24. lis. 2025. 14:06
|
0komentara
Saborska zastupnica Marija Lugarić (SDP) bila je gošća N1 Studija uživo kod Nine Kljenak gdje je komentirala Zakon o obrani, ali se prvo osvrnula na problem femicida i činimo li kao društvo i sustav dovoljno da se nasilje prevenira i da se žrtvama omogući sve potrebno.
