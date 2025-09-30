Oglas

mirovni sporazum za gazu

Mirko Galić: Trump se stavlja na stranu Izraela, ali možda se sada ispravi

author
N1 Hrvatska
|
30. ruj. 2025. 15:06

Gost naše Nine Kljenak u N1 studiju uživo bio je Mirko Galić, vanjskopolitički analitičar, novinar i diplomat. Razgovarali su o prijedlogu mirovnog sporazuma koji je Donald Trump iznio s Benjaminom Netanyahuom, a koji bi trebao zaustaviti genocid u Gazi.

