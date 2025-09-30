Porast nasilja
Neuropsihijatar: Koliko smo zaštićeni, a koliko usamljeni i prepušteni vlastitim snagama?
N1 Hrvatska
|
30. ruj. 2025. 15:16
|
0komentara
Gost naše Nine Kljenak u N1 studio uživo bio je neuropsihijatar iz Splita, Ivo Urlić. Razgovarali su o porastu nasilja na svim društvenim razinama i potencijalnim rješenjima.
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
SK
|
prije 42 min.
Najnovije
Oglas
Oglas