Mary Novosel i Ivana Kalogjera
“Niste sami – u spomen mami”: Pokažimo veliko srce Hrvatske za djecu kojima je rak uzeo majku
N1 Zagreb
|
31. lis. 2025. 16:53
|
0komentara
Udruga “Nismo same” priprema novu akciju koja pod nazivom “Niste sami – u spomen mami” kojom će skupljati donacije za ispunjavanje želja djeci čije su majke preminule od karcinoma. U emisiji N1 Studio uživo o novoj su akciji govorile predsjednica udruge Ivana Kalogjera i voditeljica projekta Mary Novosel, s kojima je o ovoj hvalevrijednoj inicijativi razgovarala Nataša Božić.
