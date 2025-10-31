“Niste sami – u spomen mami”: Pokažimo veliko srce Hrvatske za djecu kojima je rak uzeo majku

Udruga “Nismo same” priprema novu akciju koja pod nazivom “Niste sami – u spomen mami” kojom će skupljati donacije za ispunjavanje želja djeci čije su majke preminule od karcinoma. U emisiji N1 Studio uživo o novoj su akciji govorile predsjednica udruge Ivana Kalogjera i voditeljica projekta Mary Novosel, s kojima je o ovoj hvalevrijednoj inicijativi razgovarala Nataša Božić.

