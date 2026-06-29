Ana Knežević za N1
Nova pravila i carine od 1. srpnja. Kako će se naplaćivati? Što je s povratom robe i zamjenama? Donosimo detalje
N1 Info
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29. lip. 2026. 13:15
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Gošća N1 Studija uživo kod našeg Tihomira Ladišića bila je Ana Knežević iz Hrvatske udruge za zaštitu potrošača, a razgovarali su o novim carinskim pravilima u EU-u.
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