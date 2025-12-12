mladi u muzeje
Pobjeda ZAG-ovaca: Besplatni muzeji za djecu i mlade u Zagrebu
N1 Zagreb
12. pro. 2025. 17:19
0komentara
Zagrebački osnovnoškolci i srednjoškolci odnijeli su veliku pobjedu: gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević pristao je na provedbu pilot projekta u kojem će ulaz u sve gradske muzeje u siječnju biti besplatan za djecu i mlade. Inicijativu su učenici pokrenuli u okviru ZAG-a Zajednice aktivnih građana – izvannastavne aktivnosti građanskog odgoja koja u školama okuplja sve više učenika i provodi sve više korisnih akcija.
Teme
