mladi u muzeje

Pobjeda ZAG-ovaca: Besplatni muzeji za djecu i mlade u Zagrebu

N1 Zagreb
12. pro. 2025. 17:19

Zagrebački osnovnoškolci i srednjoškolci odnijeli su veliku pobjedu: gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević pristao je na provedbu pilot projekta u kojem će ulaz u sve gradske muzeje u siječnju biti besplatan za djecu i mlade. Inicijativu su učenici pokrenuli u okviru ZAG-a Zajednice aktivnih građana – izvannastavne aktivnosti građanskog odgoja koja u školama okuplja sve više učenika i provodi sve više korisnih akcija.

Teme
