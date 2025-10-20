Oglas

Željko Ivanković

Politički ekonomist o ulasku u eurozonu: Vlada snosi najveću odgovornost

author
N1 Info
|
20. lis. 2025. 20:42

Politički ekonomist Željko Ivanković bio je gost N1 Studija uživo, u kojem je razgovarao o odnosu između Vlade i HNB-a, odnosno pokušaju prebacivanja odgovornosti za stope inflacije koje se u Hrvatskoj uporno drže na visokim razinama.

Oglas

Teme
N1 studio uživo N1TV VIDEO video Željko Ivanković

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ