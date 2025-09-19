Sabalić: Macron je slab, svojom krivnjom

Gošća našeg Ivana Hrstića u N1 studiju uživo bila je Ines Sabalić, novinarka i dugogodišnja dopisnica iz Bruxellesa. Razgovarali su, između ostaloga, o korištenju umjetne inteligencije u albanskoj politici i masovnim prosvjedima u Londonu i Parizu.

Podijeli

Oglas