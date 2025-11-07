Oglas

Incident u Splitu

Sandra Benčić za N1: Upozoravali smo Plenkovića, ne postoji - "malo fašizma"

author
N1 Hrvatska
|
07. stu. 2025. 14:12

Saborska zastupnica stranke Možemo, Sandra Benčić, gostovala je u N1 Studiju uživo kod Nataše Božić Šarić gdje je komentirala incident koji se dogodio u Splitu te najavljeni prosvjed Torcide sutra na splitskoj rivi.

Oglas

Teme
N1TV VIDEO n1 studio uživo sandra benčić video video strana

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ