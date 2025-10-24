rast minimalne plaće
Sindikalist: Neki dan me zove žena iz Zadra, ogorčena da joj netko kaže da može preživjeti sa 750 eura
Nina Kljenak
|
24. lis. 2025. 15:07
|
0komentara
Dražen Jović, predsjednik Nezavisnih hrvatskih sindikata u N1 studiju uživo s Ninom Kljenak komentirao je rast minimalne plaće. Upozorava na nemogućnost preživljavanja s tim iznosom.
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas