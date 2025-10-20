SAŠA BOSANAC
Stručnjak o kratkoročnom najmu u turizmu: U Hrvatskoj je to nož s dvije oštrice
N1 Hrvatska
|
20. lis. 2025. 15:02
|
0komentara
Osnivač konferencije VRM Days (Vacation Rental Management Days) Saša Bosanac, u N1 Studiju uživo s Hrvojem Krešićem razgovarao je o kratkoročnom najmu u turizmu.
Oglas
Teme
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas