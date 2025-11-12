Oglas

Stručnjak za sigurnost

Tadić o Trumpovom nuklearnom testiranju: Blef da se pokaže frajer pred Putinom, a on je jedva dočekao

N1 Info
12. stu. 2025. 18:43

Stručnjak za sigurnost i fizičar Tonči Tadić, gostovao je u N1 Studiju uživo s Ivanom Hrstićem i komentirao Trumpovu najavu nuklearnog testiranja te kako se to odražava na odnose SAD - Rusija.

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (1)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

