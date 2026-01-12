OČI UPRTE U TRUMPA
Tonino Picula o pitanju Grenlanda: Svi smo pomalo u stanju neizvjesnosti
N1 Hrvatska
|
12. sij. 2026. 21:23
|
0komentara
Zastupnik Europskog parlamenta Tonino Picula (SDP) u N1 Studiju uživo našoj Nataši Božić komentirao je aktualnu geopolitičku krizu.
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Pregled dana
Oglas
Oglas