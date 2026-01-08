Slava Raškaj
Udruga Sjena o centrima za djecu s teškoćama: "To su predvorja pakla. Savršeni recepti za tragedije"
08. sij. 2026. 15:20
Naša Nataša Božić Šarić razgovarala je s predsjednicom Udruge Sjena Suzanom Rešetar i Sabinom Lončar, bivšom predsjednicom Udruge i aktivnom članicom u sklopu programa N1 studija uživo.
