Dronovi u poljskoj
Vanjskopolitički stručnjak: Možda Putin pokazuje zube kako bi prepao Europu
N1 Hrvatska
|
10. ruj. 2025. 20:23
|
0komentara
Vanjskopolitički stručnjak Jutarnjeg lista Vlado Vurušić komentirao je u N1 Studiju uživo s našim Ivanom Hrstićem govor Ursule von der Leyen o stanju EU-a, kao i geopolitičku situaciju nakon što su oboreni ruski dronovi u Poljskoj.
