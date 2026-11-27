Velike oscilacije na Wall Streetu i snažan pad vrijednosti tehnoloških dionica obilježili su studeni. O uzrocima potresa na financijskim tržištima, situaciji u Nvidiji i tome kako bi se investitori trebali ponašati u razdobljima neizvjesnosti u N1 Studiju uživo kod Hanan Nanić govorila je Ivana Drlje, predsjednica uprave InterCapital Digital Wealth Managementa, poznatog po investicijskoj aplikaciji Genius by InterCapital.

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