Iz domaće kuhinje
Gulaš, čobanac, paprikaš i perkelt: Znate li zapravo koja je razlika između ovih jela?
Gulaš, čobanac, paprikaš i perkelt nezaobilazni su dio tradicionalne kuhinje kontinentalne Hrvatske. Sva četiri jela povezuju bogati okusi, mljevena crvena paprika i ljubav prema kuhanju u velikim loncima, no među njima postoje razlike koje mnogi ne znaju prepoznati.
Dio zabune proizlazi iz činjenice da su se recepti tijekom vremena mijenjali, prilagođavali lokalnim namirnicama i prenosili iz generacije u generaciju. Tako se ono što jedna obitelj naziva gulašem u drugoj može pripremati pod sasvim drugim nazivom.
Ipak, postoje karakteristike po kojima se ova tradicionalna jela mogu razlikovati.
Gulaš – klasik koji je osvojio svijet
Gulaš potječe iz mađarske kuhinje, a njegovo ime povezano je s mađarskim nazivom za pastira, odnosno čuvara goveda.
Zanimljivo je da se tradicionalni mađarski gulaš, poznat kao gulyás, razlikuje od onoga što u Hrvatskoj najčešće nazivamo gulašem. Mađarska verzija više nalikuje bogatoj juhi s mesom, krumpirom i povrćem.
Kod nas se gulaš uglavnom priprema kao gušće jelo od komada mesa, veće količine luka, mljevene paprike i začina. Najčešće se koristi junetina, iako postoje i verzije sa svinjetinom, divljači ili drugim vrstama mesa.
Poslužuje se uz palentu, tjesteninu, njoke, pire krumpir ili kruh.
Čobanac – slavonsko jelo koje voli društvo
Čobanac je jedno od najpoznatijih jela slavonske kuhinje, a tradicionalno se priprema u kotliću na otvorenoj vatri.
Jedna od njegovih prepoznatljivih karakteristika jest kombiniranje nekoliko vrsta mesa. Najčešće se koriste junetina i svinjetina, a nerijetko se dodaje i divljač.
Čobanac je obično pikantniji od klasičnog domaćeg gulaša, a karakterističan okus duguje dugom kuhanju, luku i kvalitetnoj mljevenoj paprici.
Za razliku od gulaša, koji se često poslužuje uz prilog, čobanac se najčešće jede kao samostalno jelo na žlicu, uz krišku kruha.
Paprikaš – jelo u kojem paprika ima glavnu ulogu
Kao što mu i samo ime govori, paprikaš je jelo u kojem važnu ulogu ima mljevena crvena paprika.
Može se pripremati od različitih vrsta mesa, a posebno su poznati pileći paprikaš i fiš paprikaš, koji se priprema od riječne ribe.
U usporedbi s perkeltom, paprikaš često ima više tekućine. U nekim se receptima dodaje krumpir, dok se u tradicionalnoj mađarskoj verziji pilećeg paprikaša umak obogaćuje kiselim vrhnjem.
Naravno, to ne vrijedi za sve vrste paprikaša. U slavonski fiš paprikaš, primjerice, vrhnje se tradicionalno ne dodaje.
Perkelt – gusti umak i intenzivan okus
Perkelt, odnosno mađarski pörkölt, tradicionalno je jelo od mesa, luka i mljevene crvene paprike koje se priprema s relativno malo tekućine.
Meso se polako kuha dok ne omekša, a luk i sokovi koje meso otpušta stvaraju gust i koncentriran umak.
Upravo je perkelt po načinu pripreme vrlo sličan onome što se u Hrvatskoj često naziva gulašem.
U Baranji je posebno poznat perkelt od soma, koji se tradicionalno poslužuje uz široke rezance sa svježim sirom i prženom slaninom.
Koja je glavna razlika između ovih jela?
Granice između ovih jela nisu uvijek strogo određene. Recepti se razlikuju od kraja do kraja, pa čak i od kuće do kuće, a nazivi se u svakodnevnom govoru često preklapaju.
Ono što im je zajedničko jest da od jednostavnih sastojaka, uz dovoljno vremena i strpljenja, nastaju bogata i zasitna jela koja su s razlogom preživjela generacije.
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