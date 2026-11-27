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USKOK-ov optuženik iz redova Možemo! postavljen na čelu Vijeća za prevenciju kriminala
Koordinatorica Možemo! Sandra Benčić komentirala je imenovanje stranačkog kolege Gorana Đulića, optuženog u aferi Hipodrom, za predsjednika Vijeća za prevenciju kriminala, kazavši da optužnica još nije potvrđena te će ga, bude li kriv, izbaciti iz stranke.
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Benčić je potvrdila novinarima da je Đulić član Možemo!, ali je odbacila teze da ga brani i da u tim pitanjima nema razlike između HDZ-a i Možemo!
Đulić je predsjednik Vijeća Gradske četvrti Trnje, a imenovan je predsjednikom Vijeća za prevenciju kriminala te zagrebačke četvrti.
U Hrvatskoj je praksa da su predsjednici Vijeća gradskih četvrti ujedno i predsjednici vijeća za prevenciju kriminala, koja su, istaknula je Benčić, savjetodavna tijela, bez mogućnosti odlučivanja i bez budžeta i mogućnosti raspolaganja nekakvim sredstvima.
"Treba najprije vidjeti hoće li optužnica uopće opstati, a bude li potvrđena, onda ćemo dalje govoriti, no treba sve ispitati”, kazala je Benčić.
Na novinarsku opasku da zvuči kao da ga brani, kazala je kako "čovjeku još nije potvrđena optužnica pa ga ne mogu ni napadati ni braniti ni ništa jer još nema sudske potvrde bilo čega".
Napomenula je da je Đulić pred nadležnim tijelima iznio svoja obrazloženja i nije pristao na nagodbu jer se smatra nevinim, ali ako bi sud utvrdio da je kriv, bio bi izbačen iz stranke, jer tako predviđa njihov Etički kodeks.
Upitana ima li razlike između Možemo! i HDZ-a kada je riječ o takvim slučajevima, kazala je kako ima, i to velike.
"Nemamo svog državnog odvjetnika, oni imaju, nemamo ljude osuđene za korupciju, nemamo u članstvu ni jednog takvog, čak ni s potvrđenom optužnicom. A nismo ni stranka kao HDZ osuđena za korupciju", istaknula je.
Dodala je kako je Gradu Zagrebu više od pet puta povišen rejting nakon bankrota i koruptivne vlasti Milana Bandića u suradnji s HDZ-om. Grad je, naglasila je, u pet godina došao na investicijski rejting jer su se eliminirala dugovanja.
Također, ustvrdila je, sredstva iz europskih fondova povlače se višestruko više nego tada.
"Pokazali smo kako se, kada se ne krade i kada imate gradonačelnika kojem je stalo do toga da se novac građana troši racionalno i za ono što donosi korist svima, do tih rezultata može doći u nekoliko godina. To je velika razlika i to je razlika između nas i HDZ-a”, poručila je.
Navela je i slučaj Jankomira gdje su ravnateljica psihijatrijske bolnice Sveti Ivan, njezini zamjenici i Upravno vijeće podnijeli ostavke nakon tragične smrti pacijenta Kristiana Josipa Periša.
"Navedite mi primjer s državne razine kada se to tako dogodilo u roku od par dana od saznanja. Je li se to dogodilo u KBC-u Osijek, gdje su djeca seksualno zlostavljana, premlaćivana i drogirana?", upitala je Benčić, ustvrdivši da nitko nije podnio ostavku i da su to te razlike.
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