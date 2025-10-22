Oglas

bivša ministrica obrane

Željka Antunović o prizivu savjesti: Neće to biti jednostavno

author
N1 Info
|
22. lis. 2025. 13:48

Željka Antunović, bivša ministrica obrane, bila je gošća N1 Studija uživo kod Nine Kljenak gdje je govorila o vojnom osposobljavanju i prizivu savjesti.

Oglas

Teme
N1 Studio uživo N1 TV VIDEO video Željka Antunović

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ