Oglas

GEOPOLITIČKA ANALIZA

Zorana Baković: Kako Kina gleda na tenzije između SAD-a i Europe?

author
N1 Info
|
20. sij. 2026. 14:13

Zorana Baković, novinarka i politička analitičarka specijalizirana za Kinu gostovala je u N1 studiju uživo, te je s našim Hrvojem Krešićem komentirala geopolitičku situaciju i napetosti koje rastu između SAD-a i Europe nakon što je Trump najavio povećanje carina zbog Grenlanda. Posebno se osvrnula na poziciju Kine unutar tog konteksta, te je komentirala kako se trenutna situacija može odraziti na moguću suradnju između Kine i ostalih globalni aktera.

Oglas

Teme
N1 studio uživo N1TV VIDEO video zorana baković

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ