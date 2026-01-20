Zorana Baković: Kako Kina gleda na tenzije između SAD-a i Europe?

Zorana Baković, novinarka i politička analitičarka specijalizirana za Kinu gostovala je u N1 studiju uživo, te je s našim Hrvojem Krešićem komentirala geopolitičku situaciju i napetosti koje rastu između SAD-a i Europe nakon što je Trump najavio povećanje carina zbog Grenlanda. Posebno se osvrnula na poziciju Kine unutar tog konteksta, te je komentirala kako se trenutna situacija može odraziti na moguću suradnju između Kine i ostalih globalni aktera.

Podijeli

Oglas