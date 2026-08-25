Ekonomski stručnjak upozorava što nas čeka na jesen: "Neki pripremaju teren za dizanje cijena hrane"

Član Ekonomskog savjeta SDP-a i profesor s Ekonomskog fakulteta u Zagrebu Josip Tica gostovao je u Novom danu kod Hrvoja Krešića, gdje je govorio o inflaciji i mogućem rastu cijena hrane. Objasnio je kako bi na cijene mogli utjecati suša i poskupljenje energenata te što bi sve to moglo značiti za životni standard građana.

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