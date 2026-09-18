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Australija se oglasila o mogućem pridruženom članstvu u EU-u
Nedugo nakon što je Europska unija pozvala Kanadu da postane pridružena članica, čime bi se potencijalno otvorio put i drugim geografski udaljenim državama da se pridruže u sličnom svojstvu, australska vlada osvrnula se na vlastite izglede.
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U ekskluzivnoj izjavi za Euronews australska vlada reagirala je na naznaku predsjednice Europskog parlamenta Roberte Metsole da bi Australija i Novi Zeland također mogli biti pozvani da postanu „pridružene članice“ Europske unije.
Iako je glasnogovornik australske vlade naglasio da odnosi te zemlje s EU-om „nikada nisu bili snažniji ni važniji“, rekao je da je Canberra trenutačno usredotočena na dovršetak trgovinskog sporazuma između EU-a i Australije.
"Ovaj sporazum, kakav se sklapa jednom u generaciji, našim poljoprivrednicima, izvoznicima, proizvođačima i poduzećima omogućuje pristup tržištima 27 država članica EU-a i 450 milijuna potrošača“, rekao je glasnogovornik.
"Australija je trgovačka nacija, a u vrijeme globalne neizvjesnosti produbljivanje naših trgovinskih partnerstava ima ekonomskog smisla.“
Glasnogovornik novozelandske vlade također je u izjavi za Reuters pojasnio da „nije bilo razgovora s EU-om o tome da Novi Zeland postane pridružena članica“.
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