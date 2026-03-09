Nikola Škorić
Hrvati u vrhu Europe po ulaganju u kriptovalute
N1 Hrvatska
|
09. ožu. 2026. 14:15
| Novi dan
|
0komentara
Što donose nova vremena i nove tehnologije za financije, teme su razgovora na konferenciji Money Motion, koja se održava u srijedu i četvrtak u Zagrebu. Jedan od glavnih organizatora Nikola Škorić bio je gost Novog dana kod našeg Hrvoja Krešića.
Oglas
Teme
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
N1 Komentar
|
prije 5h|
Boris Dežulović
|
prije 5h|
Oglas
Oglas
SK
|
prije 1 min.
Najnovije
Oglas
Oglas