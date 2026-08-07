Jakovina o posjetu Zelenskog Srbiji: "Još se nije odlučilo na koju stranu se ide"

Gost naše Hanan Nanić u Novom danu bio je povjesničar Tvrtko Jakovina. Razgovarali su o trenutačnom stanju na terenu što se tiče američko-izraelske agresije na Iran, odnosu snaga na Bliskom istoku, ali i razvoju situacije u Ukrajini, s posebnim pogledom na odnos Zelenski - Vučić.

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