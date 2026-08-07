Andski soj
Vratio se virus koji je izazvao međunarodnu uzbunu: Novi slučaj u Europi
Hantavirus, koji prenose glodavci, rijedak je virus za koji ne postoje cjepivo ni specifično liječenje
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Slučaj hantavirusa, koji je nedavno izazvao međunarodnu zabrinutost, otkriven je kod osobe s francuskim i argentinskim državljanstvom koja je u srpnju boravila na odmoru u Francuskoj, nakon čega je stavljena u izolaciju u Španjolskoj, priopćilo je u četvrtak francusko Ministarstvo zdravstva.
Pacijent je imao tek nekoliko simptoma, a sada ih više nema, navelo je Ministarstvo, dodajući da su poduzete „sve mjere“ kako bi se rekonstruiralo njegovo kretanje, piše Euractiv.
Ministarstvo je priopćilo da bi se stručnjaci trebali sastati u četvrtak kako bi odlučili o daljnjim koracima te da se uspostavlja koordinacija na europskoj razini.
U četvrtak je potvrđeno da je pacijent zaražen andskim sojem hantavirusa, jedinim sojem koji se može prenositi s čovjeka na čovjeka. Vlasti zasad nisu navele postoji li povezanost sa smrtonosnim izbijanjem andskog soja hantavirusa na kruzeru početkom ove godine, koje je izazvalo globalnu zdravstvenu uzbunu.
Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) početkom srpnja proglasila je kraj tog izbijanja bolesti, nakon što je posljednja osoba izašla iz karantene.
Francuskinja koja se zarazila virusom na brodu MV Hondius u četvrtak je otpuštena s intenzivne njege nakon gotovo tri mjeseca provedena na tom bolničkom odjelu, priopćilo je francusko Ministarstvo zdravstva.
Žena, koja je u svibnju u kritičnom stanju vraćena u Francusku zajedno s još četvero francuskih državljana, od kojih nitko nije razvio bolest, premještena je u rehabilitacijski centar, dodalo je Ministarstvo.
S kruzerom MV Hondius povezano je ukupno 13 slučajeva zaraze, uključujući tri smrtna slučaja.
Hantavirus prenose glodavci, a riječ je o rijetkom virusu za koji trenutačno ne postoje cjepivo ni specifična terapija.
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