Amerikanci tvrde: Rusija bi mogla napasti članicu NATO-a, poznato i kada

Upozorenja obavještajnih službi stižu i u trenutku kada se, prema medijskim izvješćima, Sjedinjene Američke Države suočavaju s nedostatkom ključnog streljiva zbog rata s Iranom koji je još u tijeku. Zalihe pojedinih vrsta projektila dugog i kratkog dometa, uključujući presretače za sustave Patriot i THAAD (Terminal High Altitude Area Defense), i dalje su na niskim razinama, navodi WSJ.