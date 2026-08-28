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Ekonomist i bivši ministar

Jurčić upozorava: "Hrvatskoj trebaju stope rasta veće od pet posto, a mi smo na oko tri"

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N1 Info
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28. kol. 2026. 14:36
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Ekonomist i bivši ministar gospodarstva Ljubo Jurčić gostovao je u Novom danu kod Nine Kljenak, gdje je komentirao najnovije gospodarske pokazatelje, stope rasta hrvatskog gospodarstva, inflaciju i pad potrošnje.

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Budi prvi koji će ostaviti komentar
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