Ekonomist i bivši ministar
Jurčić upozorava: "Hrvatskoj trebaju stope rasta veće od pet posto, a mi smo na oko tri"
Ekonomist i bivši ministar gospodarstva Ljubo Jurčić gostovao je u Novom danu kod Nine Kljenak, gdje je komentirao najnovije gospodarske pokazatelje, stope rasta hrvatskog gospodarstva, inflaciju i pad potrošnje.
Oglas
Teme
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas