Analiza iz Ukrajine

Kamenjecki iz Kijeva o noćašnjem razaranju grada: "Ovakvi udari pokazuju rusku želju za mir"

N1 Hrvatska
25. stu. 2025. 10:51

Profesor s Instituta za međunarodne odnose Maksim Kamenjecki javio se uživo iz Kijeva u program Novog dana kod našeg Tihomira Ladišića s kojim je razgovarao o novim ruskim napadima na glavni grad Ukrajine.

