prvi ministar zaštite okoliša
Kovačević: U jednom trenutku započela je predstava HDZ-ovsko-sopranovskog poimanja kružne ekonomije
Božo Kovačević, bivši veleposlanik u Moskvi, ali i bivši ministar zaštite okoliša gostovao je u Novom danu i s Ninom Kljenak razgovarao o Srbiji i smrti Ratka Mladića, ali i o situaciji s otpadom u Gospiću.
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