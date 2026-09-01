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prvi ministar zaštite okoliša

Kovačević: U jednom trenutku započela je predstava HDZ-ovsko-sopranovskog poimanja kružne ekonomije

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N1 Info
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01. ruj. 2026. 12:14
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Božo Kovačević, bivši veleposlanik u Moskvi, ali i bivši ministar zaštite okoliša gostovao je u Novom danu i s Ninom Kljenak razgovarao o Srbiji i smrti Ratka Mladića, ali i o situaciji s otpadom u Gospiću.

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