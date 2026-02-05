Nema dogovora o plaćama
Matija Kroflin: U Zagrebu Možemo može, a nama Vlada šalje poruku da ne može
05. velj. 2026. 11:07
Glavni tajnik Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja Matija Kroflin gostovao je u Novom danu kod naše Nine Kljenak s kojom je razgovarao o pregovorima Vlade i sindikati o osnovici plaća za 2026.
