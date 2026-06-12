Zahiragić o ideji DP-a: Dvije kutije za glasanje? To je posljednji put bilo u Južnoafričkoj Republici!

Zahiragić je dodao da ne postoji nešto što se zove hrvatski i bošnjački član Predsjedništva. Ta uloga, kaže, ne smije biti etnički ograničena. Europski sud za ljudska prava presudio je da svatko mora imati pasivno pravo kandidirati se na funkciju. S druge strane, kaže, iz HDZ-a BiH i s desnog spektra iz Hrvatske govore o tome da žele ne da pasivno pravo bude građansko pravo, već i da aktivno bude etničko. "Čak sam od Domovinskog pokreta čuo ideju da imamo dvije kutije. Zamislite, pa to je posljednji put bilo u Južnoafričkoj Republici. Kako je to kompatibilno s europskim i demokratskim vrijednostima? To nije realno i nije moguće", rekao je i dodao da je ranije na stolu bilo nekih ponuda koje bi mogle implementirati sve to, ali ih je, kaže, HDZ uvijek odbijao.