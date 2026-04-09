NESTAŠICE HRANE
Mladen Jakopović: Milijarde su uložene, a proizvodnja pada
Nina Kljenak
09. tra. 2026. 13:28
Mladen Jakopović iz Hrvatske poljoprivredne komore gostovao je u Novom danu i s Ninom Kljenak razgovarao o padu prehrambene proizvodnje u Hrvatskoj unatoč znatnim ulaganjima. "Nismo ulagali u proizvodnju, nego smo gradili vatrogasne domove i ceste, a od udruživanja se bježi kao vrag od tamjana, iako je ono potrebno, posebno srednje velikim proizvođačima", naglašava Jakopović. "Svi su odgovorni za ovo stanje", poručuje.
